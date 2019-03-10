قمة في تونس بين الصفاقسي والنجم الساحلي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يحلّ النجم الساحلي مساء اليوم”الأحد” ضيفًا على الصفاقسي التونسي ضمن المرحلة الخامسة من بطولة الكنفدرالية ضمن المجموعة الثانية.
ويتطلّع النجم الساحلي في مواجهة اليوم للمحافظة على صدارته للمجموعة التي يترّبع عليها بسبع نقاط، متقدما بنقطة واحدة على الصفاقسي وثلاث نقاط على إينوجو رينجرز النيجيري بينما يتذيل ساليتاس من بوركينا فاسو القاع بثلاث نقاط ،
يشار إلى أنّ النجم الساحلي سيواجه المريخ السوداني بملعبه في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ضمن إياب دور نصف نهائي كأس زايد.
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