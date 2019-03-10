برانا .. برانا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يخوض سيدالبلد واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.
• يلاقي الاشانتي كوتوكو الغاني بمعقله في كوماسي.
• معركة مصيرية من اجل العبور لدور الثمانية.
• ثقتنا كبيرة في فرسان الهلال لتحقيق نتيجة ايجابية.
• اللعب بهدوء مع التركيز سنعود بالمطلوب.
• الاحتفاظ بالكرة معظم مجريات اللقاء سيؤدي الي وضع الخصم تحت الضغط وبالتالي ارتكاب الاخطاء.
• كما ستعيش المدرجات حالة من القلق والتوتر.
• يظل التحكيم الافريقي اكبر عقبة تواجه الهلال في هذا اللقاء.
• اذا انصرف نجوم الهلال الي لعب الكرة فقط طيلة الـ90 دقيقة .. لن يكون هناك مجال للتحكيم في التأثير على النتيجة.
• هناك مهمة كبيرة في انتظار الكوكي ومعاونه الجنرال
• اختيار التشكيلة المناسبة .. مع ادارة اللقاء بالتكتيك الذي يكفل للازرق تحقيق الفوز .. سينجح الثنائي في قيادة الهلال لحسم التأهل مبكرا.
• الخصم يعتبر هذا اللقاء ايضا مصيري .. وسيرمي بثقله من اجل الفوز.
• الاشانتي قدم نفسه بصورة جيدة في مباراة ام درمان.
• هناك اكثر من لاعب مميز في صفوف الفريق .. كما تعتبر خطوط الوسط والهجوم الاخطر.
• هنا تقع مهمة لاعبي الهلال في الدفاع والوسط في تعطيل مفاتيح اللعب في الاشانتي.
• عموما الازرق جاهز (مويه ونور) لمعركة كوماسي .. ونأمل ان يحالفه التوفيق في العودة بنتيجة ايجابية.
• كل الدعوات بنصر غالٍ لممثل السودان الوحيد في البطولات الافريقية.
(صمت اخير) ..
• نحن الهلال بنريدو جد.
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