برانا .. برانا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يخوض سيدالبلد واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

• يلاقي الاشانتي كوتوكو الغاني بمعقله في كوماسي.

• معركة مصيرية من اجل العبور لدور الثمانية.

• ثقتنا كبيرة في فرسان الهلال لتحقيق نتيجة ايجابية.

• اللعب بهدوء مع التركيز سنعود بالمطلوب.

• الاحتفاظ بالكرة معظم مجريات اللقاء سيؤدي الي وضع الخصم تحت الضغط وبالتالي ارتكاب الاخطاء.

• كما ستعيش المدرجات حالة من القلق والتوتر.

• يظل التحكيم الافريقي اكبر عقبة تواجه الهلال في هذا اللقاء.

• اذا انصرف نجوم الهلال الي لعب الكرة فقط طيلة الـ90 دقيقة .. لن يكون هناك مجال للتحكيم في التأثير على النتيجة.

• هناك مهمة كبيرة في انتظار الكوكي ومعاونه الجنرال

• اختيار التشكيلة المناسبة .. مع ادارة اللقاء بالتكتيك الذي يكفل للازرق تحقيق الفوز .. سينجح الثنائي في قيادة الهلال لحسم التأهل مبكرا.

• الخصم يعتبر هذا اللقاء ايضا مصيري .. وسيرمي بثقله من اجل الفوز.

• الاشانتي قدم نفسه بصورة جيدة في مباراة ام درمان.

• هناك اكثر من لاعب مميز في صفوف الفريق .. كما تعتبر خطوط الوسط والهجوم الاخطر.

• هنا تقع مهمة لاعبي الهلال في الدفاع والوسط في تعطيل مفاتيح اللعب في الاشانتي.

• عموما الازرق جاهز (مويه ونور) لمعركة كوماسي .. ونأمل ان يحالفه التوفيق في العودة بنتيجة ايجابية.

• كل الدعوات بنصر غالٍ لممثل السودان الوحيد في البطولات الافريقية.

(صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.