استخراج “شاش” من بطن سيدة بعد “16” يوماً من الولادة

شرع مواطن في تحريك إجراءات جنائية وتقديم شكوى للمجلس الطبي وإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، عقب تعرض زوجته لخطأ طبي فادح أزيلت “كتلة” من “الشاش” من بطنها بعد أن مضى “16” يوماً على إجراء عملية ولادة قيصرية لها بمستشفى خاص في محلية أم بدة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى حضور المرأة للمستشفى قبل يوم من الموعد المضروب لإجراء عملية الولادة، وبعد أربع ساعات من وصولها ساءت حالتها وتفتق جرح قديم لعملية ولادة قيصرية سابقة، ما استدعى تدخل أحد الأطباء “اختصاصي” النساء والتوليد وأجرى لها عملية نجحت في إنقاذ الأم مع ضياع الجنين ليتم حجزها بالمستشفى لـ”6″ أيام، ولكن بعد خروجها ازدادت حالتها سوءاً ليتم إرجاعها إلى المستشفى مرة أخرى.

وقال زوجها مدثر سليمان في تصريحات صحفية محدودة حسب صحيفة الصيحة أمس، إنهم توجهوا لمختبر خارجي ليكتشفوا المفاجأة بوجود جسم غريب داخل بطن الأم، وتمت كتابة تقرير طبي بنتيجة الفحص بعد عرضه على المستشفى الذي أجرى العملية، وقرر الأطباء إجراء عملية أخرى لاستخراج الجسم الغريب، وأضاف: “فعلاً تم استخراج كتلة من الشاش من بطن الأم بعد 16 يوماً من عملية الولادة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)