بالفيديو.. الفنانة “إيمان أم روابة” تطرب قرية كاملة برجالها ونسائها.. تغني وسط الرصاص الحي ومطالبات بضمها لـ(أغاني وأغاني)

نشر معجبين ومتابعين للفنانة السودانية الصاعدة “إيمان أم روابة” مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لمناسبة زواج بإحدى القرى السودانية.

وبحسب المتابعات فقد قال ناشرو المقطع أن المناسبة أحيتها الفنانة الشهيرة ببنت أم روابة وقدمت فواصل من الغناء تفاعل مع أهل القرية.

وعلى الرغم من أن الفنانة الصاعدة لم تظهر خلال مقطع الفيديو إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجمعورا على أن المطربة غنت فيها وأن الموسيقى المصاحبة للمقطع هي إحدى “الصولات” الشهيرة لبنت أم روابة.

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كما أظهر المقطع بعض أهل العريس وهم يطلقون أعيرة نارية احتفالا بمناسبة الزواج الذي شهده جمع غفير من الناس .

وطالب المعلقون على المقطع بحسب موقع النيلين إدارة النيل الأزرق بضم الفنانة الصاعدة بسرعة الصاروخ للبرنامج الرمضاني الشهير (أغاني وأغاني) الذي يقدمه الأستاذ السر قدور, وأجمعوا من خلال تعليقاتهم على أن “إيمان أم روابة” أفضل من بعض مطربات البرنامج اللاتي تم وصفهم بالديكور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)