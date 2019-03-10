الغرامة لكفيفة و(3) آخريات بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة

أصدرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبات رادعة في مواجهة سيدة (كفيفة) تمارس الدجل والشعوذة في جلسة زار بمنزلها بحي التكامل، وغرمتها المحكمة (12) ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (8) أشهر لإدانتها بتهمتي الدجل والشعوذة وإقامة جلسة زار .

فيما أدانت المحكمة (3) آخريات بالغرامة ألف جنيه لكل منهن وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً، وبرأت ثلاث أخريات لعدم وجود بينة ضدهن، وحسب الإتهام فإن مباحث شرطة أمن المجتمع بمحلية شرق النيل كانت قد رصدت معلومة عن وجود سيدة تمارس الدجل والشعوذة في جلسات زار .

Advertisements

وبالرصد والمتابعة والتأكد من المعلومة تحركت قوة وداهمت المنزل وأوقفت (7) سيدات داخل المنزل وعثرت الشرطة على (حمام)، وحلاوة وبخور، وبلح وبارد، بجانب أرياح وزجاجتي خمر بحوزة المتهمة صاحبة المنزل التي كانت ترتدي فستاناً بلون الاحمر ونظارة سوداء .

حيث قادتهن الى قسم الشرطة، ودونت ضدهن وبحسب صحيفة السوداني، بلاغاً تحت المادة (22) من قانون النظام العام المتعلقة بممارسة الدجل والشعوذة وإخضاعهن للتحقيق وتقديمهن للمحكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)