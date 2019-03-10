القيادي بالوطني بروفيسور الأمين دفع الله: (الكوز حرامي) عبارة شائنة أراد بها التحطيم المعنوي للإسلاميين

التاريخ: 10-مارس-2019
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أكد عضو المكتب القيادي في المؤتمر الوطني بروفيسور الأمين دفع الله أن الرئيس عمر البشير لم يطلق رصاصة الرحمة على جسد الإسلاميين أو المؤتمر الوطني .
في ذات الأثناء التي أبدى فيها إستياءه من أحزاب لم يسمها تضمر عداء وبغضاً للإسلاميين وتحاول أن تدمغهم بالفساد بترديد أن (الكوز حرامي)، وفيما وصف هذه العبارة بالشائنة، أكد ان الهدف منها التحطيم المعنوي والهزيمة النفسية للإسلاميين بتثبيت حقيقة الإسلاميين (حرامية) .
وأكد دفع الله على حق الشباب في الاحتجاج، وقال: (من حقهم ينتفضوا)، وأشار الى أن الإسلاميين شاركوا من قبل في إنتفاضتي أكتوبر وأبريل إلا أنهم لم يلجأوا للعنف .
وإتهم دفع الله وبحسب صحيفة الإنتباهة، أحزاباً ذات أجندة معروفة بإدخال شعار: (أي كوز ندسو دوس)، وأشار الى أنها تعمل على إختطاف الاحتجاجات السلمية، وإتهمها بإظهارها الحقد الدفين وروح التشفي والكراهية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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