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الوطني يشبه تجمع المهنيين بــ” البعاتي”

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user93 0 تبليغ

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التاريخ: 10-مارس-2019

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هاجم المؤتمر الوطني بشدة تجمع المهنيين ، وشبهه بالــ” البعاتي”  الذي لايُرى جازماً بانحسار الاحتجاجات ومقللاً  من شأنها، وقال إنها  أصبحت موجودة فقط  في الواتساب وخمسة أحياء بالخرطوم وهي غير مؤثرة .

 

وأكد  أمين التعبئة السياسية بالوطني عمار  باشري في ندوة ” المائدة المستديرة ” بطيبة برس أمس السبت ، أن خطاب  الرئيس ومبادرته كانت شاملة وموضوعية و على المعارضة أن تجيب على سؤال البديل وليس ترديد شعار “تسقط بس” .

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لافتاً النظر إلى أن الواقع لايُغير بالأحلام ، والحل لايمكن أن ياتي على  صهوة جواد التدخل الدولي ومن جهتهم  طالب عدد من المفكرين  والسياسيين والقانونيين والأكاديمين بإلغاء  أوامر الطواريء و قال المحامي نبيل أديب بحسب صحيفة آخر لحظة إن الطواريء زادت من حالة الاحتقان السياسي.

 

 

 الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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