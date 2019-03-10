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شكاوي من إرتفاع تذاكر دخول المستشفيات

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user93 0 تبليغ

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التاريخ: 10-مارس-2019

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اشتكى عدد من المواطنين عن ارتفاع تكلفة تذاكر الدخول للمستشفيات ،وقال عدد : إن بعض المستشفيات وصلت تعرفة  الدخول إليها مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً ، مشيرين إلى أنها لاتتناسب مع غرض الدخول  إلى المستشفى وهو مواساة المريض والتخفيف عنه .

 

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وأضاف أحدهم أن أربعة أشخاص تكلفة دخولهم مائة جنيه وهو مبلغ كبير مما يجعل البعض  يُحرجون في الذهاب إلى الزيارة وطالبوا الجهات المختصة وإدارة المستشفيات بضرورة تخفيض التكلفة خاصة أن الزيارة  إلى المستشفى الحكومي تدل على حالة المريض وأسرته بعكس  المستشفيات الخاصة بحسب صحيفة آخرلحظة ، والتي يتم الدخول إلى  أغلبها مجاناً.

 

 

 الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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