الموسيقار (عبد الفتاح الله جابو): (الدكتور) و(البروف) في الموسيقى مجرد ظواهر وموضة

أبدى الموسيقار “عبد الفتاح الله جابو” أحد أبرز الموسيقيين لأوركسترا الإذاعة، أبدى استغرابه من الموسيقيين الذين يظهرون من حين لآخر بألقاب مثل (الدكتور)، (البروفيسور)، مؤكداً عدم وجود لمثل هذه الألقاب في الموسيقى، وأضاف: الموسيقى بحر واسع ولا يستطيع أياً من كان يصل فيها إلى مثل هذه الحدود العلمية، وأشار إلى أن ألقاب (الدكتوراه والبروف) في الموسيقى أصبحت مجرد ظاهرة مثل الموضة والتقليعات، لا أساس لها في الواقع، وعلق الموسيقار “عبد الفتاح” حسب صحيفة المجهر قائلاً: عباقرة الموسيقى العالميين في قامة “بتهوفن وجايكفسكي وموزارت” بكل عبقريتهم في فن الموسيقى لم يصلوا إلى نهايات يقف عندها علم الموسيقى، وحتى من أتى بعدهم من الموسيقيين العالميين لم نسمع عنهم أنهم نالوا مثل هذه الدرجات، ولا حتى فكروا في إعداد رسائل وبحوث لنيلها، والموسيقى في الأول والآخر موهبة ربانية وملكة إبداع فني وعلمي لا حدود له ومن الصعب الوصول لمنتهاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)