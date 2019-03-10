وجاءت المذكرة فى أعقاب نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة تظهر استخدام حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى حملته الانتخابية صور طيار حربى هندي أسير أعادته باكستان فى الفترة الأخيرة بعد اشتباكات مع الهند بشأن كشمير المتنازع عليها.
وقالت المفوضية فى المذكرة التى نشرتها على موقعها الإلكترونى أمس السبت إن الأحزاب السياسية يتعين أن تمتنع عن استخدام صور العسكريين فى دعايتها الانتخابية إذ أن القوات المسلحة جهة "محايدة غير سياسية" فى الديمقراطيات الحديثة.
وأشارت المفوضية إلى أمر صادر فى عام 2013 يفيد بعدم استخدام "الأحزاب السياسية والمرشحين" لصور العسكريين "بأى شكل فى الإعلان/ الدعاية/ الحملات أو بأى شكل آخر فيما يتعلق بالانتخابات". وطالبت "بالتزام صارم" بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الانتخابات تحظر استخدام صور الجيش الهندى فى الدعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.