محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بيرنلى فى الدوري الإنجليزي

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على "تويتر"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.
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