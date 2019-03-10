أبو شنب يعلن إنشاء طرق جديدة داخل نيالا ومناطق مختلفة بجنوب دارفور

وجه والي جنوب دارفور، الفريق ركن أحمد علي أبو شنب، الشركات العاملة في مشروعات التنمية بالولاية بمواصلة العمل في إكمال المشروعات.

واجتمع أبو شنب السبت بمكتبه بنيالا بعدة شركات، متعهداً بدفع فرق الأسعار الولائية، فيما تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع فرق الأسعار للجوانب التي تليها في المشاريع القومية ومعالجة كل المعوقات.

وأشار وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية، طه عبد الله حامد، إلى أن الاجتماع تمخض عن الاتفاق بتسليم كل المشروعات للولاية الخاصة بالدورة المدرسية في الخامس عشر من ابريل المقبل، منوهاً إلى أن الوالي وجه كل الشركات لمواصلة العمل ومعالجة المعوقات وتسهيلها لافتا إلى أن الشركات هي شركة الشارقة المنفذة لاستاد نيالا الأولمبي لإكمال المضمار وتركيب مظلة المقصورة ومسرح البحير شركة جنرال المنفذة لمدينة البشير الرياضية الثقافية.

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وبحسب سونا، فقد أشار طه إلى أن الوالي استمع إلى تقرير من شركة مان المنفذة لطريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي، بجانب الوقوف على الطرق الداخلية المنفذة عبر شركة شريان الشمال.

وقال طه إن الوالي وافق على اعتماد فرق الأسعار للطرق الداخلية بطول أكثر من (17) كلم متر داخل نيالا، معلناً عن أن الشركات العاملة في الطرق الداخلية "مان وشريان الشمال"، ستواصلان العمل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، فضلاً عن وجود ترتيبات جديدة لمدينة البشير الرياضية لإدخال بعض الأعمال الإضافية الجديدة، لافتاً إلى أن الوالي وجه وزارة المالية الولائية بدفع (15) مليون جنيه لتوصيل المياه والكهرباء وتشييد سور لمستشفى النساء والتوليد والأطفال ليفتتح قريباً.

وكشف طه عن زيارة الوالي لمحلية كاس الإثنين المقبل للوقوف على طريق نيالا كاس طور الذي تم افتتاح الجزء الأول منه على يد رئيس الجمهورية بطول (97) كلم بينما تبقت (44) كلم من كاس الى طور وبدأت السفلته الآن عبر شركة الجنيد المنفذة للمشروع.