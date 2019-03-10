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بدء الانتخابات البلدية فى محافظة سالزبورج النمساوية

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بدأت الانتخابات البلدية فى محافظة (سالزبورج) النمساوية، اليوم الأحد، بمشاركة نحو 434 ألف ناخب، وتشمل 119 مدينة وقرية.

وقالت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن منصب المحافظ يشهد منافسة بين الرئيس الحالى هارالد برونر من حزب الشعب ونائبه برنهارد أوينجر من الحزب الاشتراكى.. مشيرة إلى أن المحافظة تعد أحد معاقل الحزب الاشتراكى النمساوى وهو من أكبر الأحزاب النمساوية، لكنه خرج من الائتلاف الحكومى فى الدورة السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن الانتخابات تجرى كل 5 سنوات، وفى هذا العام تقدم ما مجموعه 268 مرشحا بطلبات للحصول على مقاعد رؤساء البلديات البالغ عددها 119 بلدية.

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