تظاهرة بمدني ووقفة احتجاجية لطالبات وطلاب جامعة المستقبل

نفذ طلاب وطالبات جامعة المستقبل"كومبيوتر مان" في العاصمة الخرطوم وقفةً احتجاجية رددت هتافاتٍ مناوئة للنظام وتطالب بتنحيه.
وعلي صعيد متصل تجمع المواطنين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة لحضور جلسة محاكمة المتظاهرين السلميين أمام مجمع محاكم الطواريء وعقب حكم القاضي ببراعة المعتقلين خرج المواطنون في تظاهرة حاشدة تطالب باسقاط النظام رفعت لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية".
وتشير السلطات إلى أن 31 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حصيلة القتلى بلغت تجاوزت ذلك العدد بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.
ودعا منظمو الاحتجاجات للخروج في مظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير وحكومته ومطالبتهم بالتنحي الفوري عن الحكم
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