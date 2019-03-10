تظاهرات واعتصامات بالجامعات السودانية صباح اليوم

امتدت الأحد حركة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 13 ديسمبر/كانون الأول إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل الجامعات السودانية في الخرطوم حيث خرجت كل من جامعات الوطنية واليرموك والفجر وكلية البيان للعلوم والتكنولوجيا في اعتصامات ومسيرات مناهضة للحكومة رفعت لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية".
وتشير السلطات إلى أن 31 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حصيلة القتلى بلغت تجاوزت ذلك العدد بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.
ودعا منظمو الاحتجاجات للخروج في مظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير وحكومته ومطالبتهم بالتنحي الفوري عن الحكم .
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