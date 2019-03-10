تعرف على سعر خاتم إعلان خطوبة جنيفر لوبيز و أليكس رودريجيز

وأعلنت لوبيز موافقتها على عرض الزواج، ليكون هذا هو عرض الزواج السادس لها، والخاتم الخامس، وقريبا لتكون زيجتها الرابعة، وفقا لما أكدته صحفية الديلى ميل البريطانية.
وبعد إعلان الثنائى الخبر على انستجرام، لفت انتباه المتابعين حجم الخاتم الماسى العملاق، الذى ارتدته فى يدها، يبلغ حوالى 15 قيراط، والذى رجحت الديلى ميل أن قيمته تبلغ 1 مليون دولار، أى ما يقرب من 18 مليون جنيه بالمصرى.
وكتبت أليكس البالغ من العمر 43 عاما، "قالت نعم" أما جينيفر والبالغة 49 عاما، اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها برموز تعبيرية مكونة من قلوب.
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