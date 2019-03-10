القبض شبكة تزور العملات الجديدة بالقضارف

اوقفت شرطة المباحث المركزية شبكة متخصصة فى تزوير العملة الجديدة فئة (200) جنيه بولاية القضارف .. وبحسب مصدر ان الشرطة نصبت كمين لافراد العصابة اثناء توزيع العملة وتم توقيف افراد الشبكة وضبط بحوزتهم (340)الف جنيه مزورة كانت جاهزة للتوزيع .. وتم تدوين بلاغات ضد فرد العصابة بالقسم الأوسط تحت طائلة قانون الطوارئ.

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