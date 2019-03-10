فان ديك يهدد راتب محمد صلاح الخيالى فى ليفربول

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادى ليفربول يعتزم زيادة الراتب الأسبوعى الذى يتقاضاه فيرجيل فان ديك إلى 200 ألف جنيه إسترلينى بدلاً 125 ألف جنيه إسترلينى، لإقناع المدافع الهولندى بالتجديد.
وأضافت الصحيفة، أن نادى ليفربول يسعى لتحصين مدافعه الهولندى، بعدما دخل دائرة إهتمامات ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.
وكان فان داك انضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى.
فيرجيل فان ديك سيكون أعلى اللاعبين أجراً في نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح الذى يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
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