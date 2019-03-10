وغرد فقيه على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" قائلا: "تلقيت خبر التحطم بصدمة وحزن شديد، صلواتنا مع عائلات الركاب و الطاقم، وكذلك مع السلطات الإثيوبية، فى عمليات البحث عن ناجين.
كما أعرب فقيه عن التضامن الكامل مع حكومة وشعب اثيوبيا فى محنته.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي: صلواتنا مع عائلات الركاب وطاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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