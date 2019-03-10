الاتحاد الإفريقي: صلواتنا مع عائلات الركاب وطاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقي، عن تعازيه لأهالى وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة طراز "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتى تحطمت صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة.

وغرد فقيه على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" قائلا: "تلقيت خبر التحطم بصدمة وحزن شديد، صلواتنا مع عائلات الركاب و الطاقم، وكذلك مع السلطات الإثيوبية، فى عمليات البحث عن ناجين.

كما أعرب فقيه عن التضامن الكامل مع حكومة وشعب اثيوبيا فى محنته.