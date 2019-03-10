معلومات جديدة تكشف حول "فيديو الامتحانات"

معلومات جديدة حول فيديو تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يحوي صوراً لطلاب من داخل حجرة الامتحانات يقومون بحل الامتحان من الكتب ويتحدثون مع بعضهم دون وجود مراقب داخل الحجرة.



كشفت المصادر بحسب الانتباهة أون لاين على أن السلطات الأمنية قامت بالتحريات اللازمة والتي أسفرت عن القبض على ناشر الفيديو بتاريخ ٣/٤ وهو الطالب ص.أ.أ الذي يجلس بمركز إحدى المدارس النموذجية بنيالا ويسكن بحي الدرجة الرابعة بنيالا – جنوب دارفور.

وقالت المصادر إن المتهم أقر بأنه ناشر الفيديو وأن زميله (ص) يسكن بنفس الحي، هو من قام بالتصوير وأن ذلك لم يكن خلال إمتحانات الشهادة السودانية الجارية حالياً بل أثناء الإمتحان التجريبي في فبراير الماضي.

