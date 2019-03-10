شطب البلاغ في مواجهة عاملة نظافة من تهمة سرقة مستندات

الأزهري: خولة حاتم

شطب قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، علي حسن البلاغ في مواجهة عاملة نظافة متهمة بسرقة أوراق ومستندات رسمية وإيصالات أمانة من مصنع معروف بالأزهري.

وقال الشاكي عند مثوله أمام المحكمة إنه مفوض عن المصنع في البلاغ، وأكد أن المتهمة مسؤولة عن نظافة المصنع ونفى رؤيتها تسرق، وأشار إلى أنه وجد بعض المستندات المسروقة بسلة النفايات، موضحاً أن المسروقات عبارة عن (10) شيكات و(14) إيصال أمانة، ونفى وجود شهود اتهام.

وأقرت المتهمة بعملها بالمصنع مسؤولة نظافة وأنها وجدت الملفات على الأرض، ونفت علمها بوجود المستندات داخله.