توقيف رجل أعمال توعَّد بتصفية وزير سيادي

الخرطوم: هاجر سليمان

أوقفت نيابة التحقيقات الجنائية رجل أعمال يدير إحدى شركات التعدين المعروفة بعد أن هدد بالتخلص وتصفية وزير بإحدى الوزارات السيادية ومستثمر، في ذات الأثناء التي حظرت فيها النيابة سفر رجل الأعمال المتهم إلى حين الفصل في القضية، وكان المستثمر قد قيد دعوى أمام وكيل نيابة التحقيقات الجنائية أفاد فيها بأن رجل الأعمال المذكور قد هدد بقتله، وذلك بعد أن قابله لدى بوابة وزارة المعادن، وأبلغه بأنه استأجر أشخاصاً لقتله هو ووزير سيادي معروف، معللاً أسباب لجوئه للقتل بأن الوزير والشاكي كانا سبباً في عرقلة استثماراته وهى عبارة عن شركة (ن. ت) للتعدين. وكان الوزير المذكور قد كلف بمتابعة الملف، وبعدها صدر قرار بإيقاف إجراءات الملف إلى حين التحقيق في بعض المخالفات الإدارية، وذكر الشاكي أنه كان شريكاً للمتهم في استثماراته، إلا أن خلافاً نشب بينهما جعله ينفصل عنه.

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