تسليم متهمين بقتل شرطي في مواجهات بـ"شمال كردفان" إلى وحدتهم العسكرية

الخرطوم: آيات فضل

فصلت محكمة بحري وسط في طلب دفع به من دفاع المتهمين الـ(19) الذين يواجهون اتهامات بقتل شرطي يتبع لمكافحة المخدرات، وإصابة آخرين في اشتباكات دارت بينهم بخور (ملح بشمال) كردفان ونهب المتهمين عربة لاندكروزر بكامل عتادها، وأمرت بتسليم اثنين منهم إلى وحدتهما العسكرية.

ووحسب الاتهام، فإن السلطات كانت قد أوقفت المتهمين عقب اشتباكات بينهم وقوات مكافحة المخدرات (بخور ملح) بشمال كردفان، وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين، ووقتها تمكن المتهمون من بنهب عربة لاندكروزر مجهزة بكامل عتادها، وبعد توقيفهم وجهت لهم النيابة لائحة اتهامات تتعلق بالاشتراك الجنائي في القتل العمد والنهب والأذى الجسيم والحرابة وحيازة الأسلحة والذخيرة بجانب المادتين (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب وقدمتهم للمحكمة.