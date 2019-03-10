الجلد (60) جلدة لشابين خطفا حقيبة سيدة في الطريق العام

الخرطوم: آيات فضل

نفذت محكمة الحاج يوسف عقوبة الجلد (60) جلدة تعذيراً في مواجهة شابين نهبا حقيبة بواسطة ركشة بالشارع العام في منطقة الحاج يوسف، واستكتبت المحكمة المدانين تعهداً بحسن السير والسلوك لمدة عام.

وحسب الاتهامات التي قدمت بها الشرطة المتهمين للمحاكمة، فإن الشاكية وأثناء سيرها بالشارع العام فوجئت بالمتهمين يخطفان حقيبتها بواسطة ركشة والتي تحوي داخلها هاتفا ومبلغ (11) ألف جنيه، وصادفت الحادثة مرور شرطي بدراجته فتمكن من ملاحقة المتهمين والقبض عليهما واقتيادهما لقسم الشرطة التي دونت في مواجهتهما بلاغا بالسرقة وتقديمهما للمحاكمة.