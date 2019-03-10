دخري الزمان: محطة "الفولة االرديفة" ستحدث نقلة غير مسبوقة

أكد والي غرب كردفان الفريق أمن د. دخري الزمان عمر محمد، أن محطة الفولة الرديفة ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة لجهة أهمية الطاقة في تحريك القطاعات الإنتاجة بالولاية خاصة وأن الولاية تتنوع في المحاصيل الرزاعية.

وأشار دخري الزمان خلال تفقده محطة الفولة الرديفة يرافقه وفد الصندوق الكويتي، إلى أن الولاية تميزت بزراعة الحبوب الزيتية في مساحات كبيرة، فضلاً عن نشاطها في مجال الإنتاج الحيواني، بما يبشر بمستقبل واعد في مجال الصناعات التحويلية.

وقال إن للصندوق الكويتي للتنمية أيادي بيضاء على السودان من خلال مساهمته في تمويل مشروعات تنموية مهمة في مقدمتها مشروعات السدود، والمرافق الصحية، ومشروعات المياه. وأكد الوالي تقديم الدعم اللازم للصندوق ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء، لتنفيذ المشروع في موعده المحدد، باعتباره أحد مفاتيح التنمية والنهضة بالولاية.

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من جانبه، قال وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية غرب كردفان د.عبدالحفيظ الصادق عبدالرحيم، إن محطة الفولة الرديف تعد عاملاً محفزاً للتصنيع بهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات على صعيد الإنتاج الزراعي والحيواني لدعم وتعزيز القدرات الاقتصادية للولاية ورفد الاقتصاد الكلي للدولة.

وقال إن غرب كردفان تعتبر من الولايات الواعدة في هذا المجال، كاشفاً عن تأسيس مخطط صناعي جديد بالولاية على ضوء الخطوات المتقدمة في إنشاء (الفولة الرديفة)، وتنظيم عمل مؤسسات ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة والشباب. وقال إن الولاية وضعت خطة طموحة لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

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