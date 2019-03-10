توقعات بإنتاجية عالية للقمح بـ"حلفا الزراعي"

يدشن نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، يوم الثلاثاء، حصاد محصول القمح بمشروع حلفا الزراعي بولاية كسلا والذي يبشر بإنتاجية عالية وفقاً لتوقعلت الجهات المختصة، واكتملت الترتيبات كافة لاستقبال نائب رئيس الجمهورية.

وأعلن مدير المشروع حلفا الزراعي م. محمد عبده، عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال نائب رئيس الجمهورية لتدشين موسم حصاد محصول القمح.

وأضاف في حديثه لبرنامج “صدى الأحداث” بالإذاعة السودانية، أن إنتاجية المشروع هذا الموسم لم تحدث منذ 30 سنة مضت، حيث بلغت نسبة عالية مقارنه بنفس المساحات المزروعه في موسم 2018.

وأشار إلى توفر المياه خاصة بعد إنشاء سد أعالي نهر عطبرة وستيت، الأمر الذي جعل المشروع أحد المشاريع الحيوية المهمة والمروية بشرق البلاد.

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