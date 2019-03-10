يحل ضيفا على الأشانتي كوتوكو الليلة الهلال يبحث عن ورقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

يبحث هلال السودان عند الساعة السادسة من مساء اليوم عن ورقة الترشح الأولى للدور ربع النهائي بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، حينما يحل بطل الدوري السوداني عصر اليوم ضيفا ثقيلا على فريق الأشانتي كوتوكو الغاني بملعب “بابا يارا” في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، ويخطط أبناء المدرب التونسي نبيل الكوكي لمواصلة رحلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار الذي حال تحقق سيجعل الهلال أول الواصلين وبصورة رسمية إلى دور الثمانية، ويدرك الأزرق أن المهمة في مباراة اليوم لن تكون سهلة فأصحاب الأرض لم يعرفوا طعم الخسارة بمعقلهم ووسط جماهيرهم.

الهلال الذي وصل مبكرا لغانا يعاني من غيابات عديدة في مباراة اليوم بداية من المهاجم الكنغولي إدريس إمبومبو المعاقب بالإيقاف إضافة للسموأل ميرغني ونزار وصهيب الثعلب لعدم اكتمال الجاهزية ورغم ذلك يراهن الكوكي على خيارات كان لها بصمتها في الجولات السابقة بداية من الهداف وليد الشعلة الذي سبق وأن سجل بمرمى الأشانتي في الجولة الأولى، إضافة لعناصر تمتلك الخبرة كالمدفعجي عبد اللطيف بوي ونصر الدين الشغيل وديارا وأبوعاقلة وشيبوب وأطهر الطاهر وغيرهم، ويمتلك الهلال في رصيده (7) نقاط إذ يكفي الفوز فريق الهلال للوصول للنقطة العاشرة وضمان التأهل مسبقا للدور ربع النهائي.

في المقابل سيرمي فريق الأشانتي كوتوكو بكامل أوراقه الهجومية لتعطيل انطلاقة القطار الأزرق القوية، حيث يخطط أبناء قبيلة الأشانتي لتحقيق الانتصار لا سيما أن رصيدهم الحالي من النقاط يقف في محصلة (6) نقاط لن تكون كافية للمنافسة على التأهل حال تحصل الفريق على نتيجة غير إيجابية من مباراة اليوم، خصوصا أن الأشانتي سيحل ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأخيرة، ومن المنتظر أن تحظى مباراة اليوم بحشد جماهيري غفير لن يقل عن (40) ألف مناصر للفريق الغاني بعد الحشد غير المسبوق خلال الساعات الماضية.

وضمن مباريات نفس المجموعة الثالثة يستقبل ناكانا الزامبي (6) نقاط مواطنه فريق زيسكو (4) نقاط في مباراة يتوقع أن تأتي قوية بين الفريقين في هذه المجموعة الحديدية ببطولة الكونفيدرالية.

الكوكي يراهن على خبرة لاعبيه

يراهن المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي نبيل الكوكي على عناصر الخبرة بصفوف الهلال خلال مباراة اليوم رغم الغيابات التي تضرب صفوف الأزرق قبل مواجهة اليوم أمام الأشانتي كوتوكو الغاني، وقال الكوكي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم إن الهلال يتطلع لتحقيق الفوز اليوم على فريق محترم ومعروف في القارة الإفريقية، لحسم أمر التأهل مبكرا وتفادي العملية الحسابية المعقدة في نهاية الجولة، وقال الكوكي: أمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، لدينا فريق جيد والروح المعنوية للاعبين عالية، جمهورنا ينتظر سماع أخبار جيدة وسنحترم المنافس وسنلعب بجدية لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الأشانتي الغاني.