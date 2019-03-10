السجن شهراً والجلد على (9) فتيات وبراءة آخرين من تهمة الإخلال بالسلامة

الخرطوم: آيات فضل

أصدر قاضي محكمة طوارئ الامتداد بالخرطوم تاج الدين إدريس حكماً بالسجن شهراً على (9) فتيات والجلد (عشرين جلدة) لكل منهن، فيما برأت محاكم بحري والخرطوم وسط 9 ِخاص من ذات التهم.

وكانت السلطات قد أوقفت المتهمات أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة تدوين بلاغات ضدهم من قانون الطوارئ تحت المادة (2).

وفي ذات السياق قضت محكمة طوارئ بحري بشطب الاتهام في مواجهة (3) فتاتين وشاب أوقفتهم السلطات في منطقة شمبات لعدم كفاية الأدلة، وأمر القاضي بتسليم معروض الاتهام الذي ضبط بحوزتهم (علم السودان) لقسم شرطة الصافية وأمر القاضي بإطلاق سراحهم فوراً.

كما قضت محكمة طوارئ الأوسط بالخرطوم برئاسة قاضي الطوارئ عبد الله عبد الباقي بشطب الاتهام في مواجهة (٦) متظاهرين وإطلاق سراحهم فورا.