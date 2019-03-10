مقتل طالبتين على يد زوجة والدهما ضرباً بعصاة

دارفور: محمد أزهري

انهالت سيدة ضرباً بعصاة على شقيقتين تدرسان بالمرحلة الثانوية وأودت بحياتهما بمنطقة تلس بولاية جنوب دارفور.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن السيدة المتهمة زوجة والد الضحيتين البالغتين من العمر (16- 17) عاماً، كانت قد حملت عصاة واعتدت عليهما بالضرب بقوة في مناطق متفرقة من جسديهما حتى فارقتا الحياة، في غياب والدهما، وأضاف المصدر أن السيدة اعتدت عليهما لخلافات أسرية، مبيناً أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادثة وألقت القبض على المتهمة ومن ثم أحالت الجثتين إلى المشرحة، ودونت بلاغاً بالقتل العمد وحققت معها حول الملابسات.