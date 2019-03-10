طلاب يتفاجأون بأسئلة من (منهج ملغي) للغة العربية بإمتحان الشهادة

تفأجا الطلاب الجالسون لإمتحان اللغة العربية المساق الفني (زراعي تجاري صناعي) في جلسة أمس، بورد أسئلة من المقرر القديم للمساق بعد إعلان وزارة التربية والتعليم إلغاءه بعد شهرين بداية العام الدارسي الحالي .

وقال الطلاب بولاية القضارف جلسوا لإمتحان أمس، أن نسبة “45%” من الإسلئة وردت من المنهج الملغي، وأكد معلم القضارف – اشترط حجب أسمه – إن وزارة التربية والتعليم بالولاية شرعت في مخاطبة الوزارة الإتحادية حول الأمر وكيفية معالجته .

وأكد طالب ممتحن بمدرسة أبو زبد الصناعية بولاية غرب كردفان، ووردو غالبية اسئلة امتحان اللغة العربية من المقرر الملغي، وأضاف: “درسنا ثلاثة أشهر في بداية السنة من المنهج القديم وبعدها تم إلغاء المنهج بأخر جديد لكننا تفاجأنا بأن غالبية الإسئلة من المنهج القديم بعد إلغائه” .

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وأشار وبحسب صحيفة الإنتباهة الى أن غالبية الطلاب لم يستطيعوا الإجابة على الإسئلة لجهة أنهم لم يدرسوا المنهج القديم وتابع: “المنهج القديم لم نكمل دراسته والجديد كذلك” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)