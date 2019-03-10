(إسراء عادل).. إطلالة مميزة مع (مجريات الأحداث)

استطاعت نجمة قناة الشروق “إسراء عادل” أن تلفت الانتباه إليها وتنتزع كثير من الإشادات من المشاهدين والإعلاميين، برنامج (مجريات الأحداث) الذي يناقش أحداث الساعة ويطرح أهم القضايا والموضوعات في الساحة، حيث استضافت خلال حلقات البرامج عدداً من الخبراء المختصين في مختلف المجالات للمشاركة في التحليل والتعليق على الأحداث البارزة، البرنامج يبث مساء كل ثلاثاء، ورغم حداثته ولكنه وجد متابعة واهتماماً كبيراً في كل الأوساط وبأدائها المميز في إدارة الحوار انتزعت “إسراء” الإشادات حسب صحيفة المجهر، من المشاهدين والمشاركين في البرنامج بالإضافة للمراقبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)