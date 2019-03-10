(عُشرة الأيام) على فراش المرض بمستشفى علياء وسط دعوات المحبين

يرقد الشاعر الكبير “عوض أحمد خليفة” مبدع “عُشرة الايام” وغيرها من الروائع الغنائية، يرقد طريح الفراش مستشفياً بمستشفى علياء بأم درمان “السلاح الطبي” التي نقل إليها خلال اليومين الماضيين فور تعرضه لوعكة مرضية مفاجئة، هذا وقد خف عدد كبير من رموز الفن والثقافة ومحبي فنه حسب صحيفة المجهر، إلى الغرفة (310) بعلياء، لزيارته والاطمئنان على صحته متمنين له عاجل الشفاء ودوام الصحة والعافية وطول العمر والعودة السريعة إلى أسرته بالموردة وإلى الأوساط الفنية والإبداعية.

يعد الشاعر “عوض أحمد خليفة”، من المبدعين العظماء في مجال الأدب والشعر الغنائي الذين طبعوا بصماتهم في وجدان السودانيين وعبر أعماله الغنائية المتميزة رسخ اسمه في ذاكرة الأمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)