توقيف رجل أعمال هدد بتصفية (وزير) سيادي

أوقفت نيابة التحقيقات الجنائية رجل أعمال يدير إحدى شركات التعدين المعروفة بعد أن هدّد بالتخلص وتصفية وزير بإحدى الوزارات السيادية ومستثمر، في ذات الأثناء التي حظرت فيها النيابة سفر رجل الأعمال المتهم إلى حين الفصل في القضية .

وكان المستثمر قد قيد دعوى أمام وكيل نيابة التحقيقات الجنائية أفاد فيها بأن رجل الأعمال المذكور قد هدد بقتله وذلك بعد أن قابله لدى بوابة وزارة المعادن ، وأبلغه بانه استأجر اشخاصاً لقتله هو ووزير سيادي معروف، معللاً أسباب لجوئه للقتل بأن الوزير والشاكي كانا سبباً في عرقلة استثماراته وهي عبارة عن شركة”ن ـ ت” للتعدين .

وكان الوزير المذكور قد كلف بمتابعة الملف وبعدها صدر قرار بإيقاف إجراءات الملف الى حين التحقيق في بعض المخالفات الإدارية، ونقل الشاكي بإنه كان شريكاً للمتهم في إستثماراته إلا أن خلافاً نشب بينهما جعله ينفصل عنه، وفي يوم الحادثة تقابلا لدي بواية وزارة المعادن ليهدده بتصفيته هو والوزير .

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من جهتها دونت نيابة التحقيق الجنائي بلاغاً تحت المواد 144/160 ق.ج المتعلقة بالإرهاب والإساءة وفي ذات الصدد خاطبت ذات النيابة مدير الإدارة العامة للجوزات بحظر سفر المذكور ووضع أسمه في قوائم المحظورين بمطار الخرطوم كإجراء تحوطي الى حين الفصل في الدعوى، وأفرج عنه بالضمان بعد أن تم التحري معه .

ويذكر وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن الشاكي كان قد خاطب النيابة العامة بغرض الإستئذان لفتح الدعوى الجنائية بنيابة التحقيق الجنائي، وبدورها استجابت النيابة لطلبه وأصدر رئيس النيابة العامة إذناً لفتح الدعوى أمام النيابة المذكورة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)