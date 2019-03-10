سرقة بقرة تقدر قيمتها بـ(80) ألف جنيه من إحدى المزارع

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تسلل لص إلى إحدى المزارع وقام بسرقة (بقرة فريزين) تقدر قيمتها بمبلغ (80) ألف جنيه بمنطقة رام الله بمحلية شرق النيل، وحسب مصدر فإن الشاكي يقيم بمنطقة “عد بابكر” بالحاج يوسف، دون بلاغاً ضد مجهول تسلل إلى مزرعته بمنطقة رام الله، وسرقة بقرة تقدر بالمبلغ المشار إليه أعلاه، بقسم التكامل تحت المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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