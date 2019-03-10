ضبط مليون دولار بحوزة تاجر عملة أجنبي في الحدود

ضبط أفراد من المباحث المركزية مليون دولار أمريكي بحوزة تاجر عملة أجنبي معروف، بالمنطقة الحدودية بولاية القضارف، وقالت مصادر إن معلومات توفرت لدى أفراد المباحث المركزية بعد المتابعة والرصد للتاجر القادم من إحدى دول الجوار عبر منطقة القلابات الحدودية، وتم نصب كمين بنقطة تفتيش أبايو قبالة مدينة القضارف، وتوقيف عربة مواصلات عامة كان يستقلها المتهم، وبعد تفتيش المتهم عثروا على جزء من المضبوطات داخل بدلة كان يرتديها، إلى جانب العثور على بقية المبالغ مخبأة داخل جوال ذرة إثيوبية وأخرى داخل شنطة، إضافة إلى أن المبالغ المضبوطة كانت في طريقها للخرطوم، وأن المتهم حسب صحيفة المجهر، اعتاد تهريب الدولارات إلى دول الجوار بهذه الطريقة، دون بلاغ ضده تحت طائلة قانون الطوارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)