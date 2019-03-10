تضامن إسفيري كبير مع المذيع “حذيفة عادل” بعد أن تم إيقافه 

أثارخبر أيقاف مذيع قناة النيل الأزرق “حذيفة عادل الجاك” من تقديم برنامج “بعد الطبع” و”مساء جديد” جدلاً كبيراً وسط الأسافير من جهة، وزملاؤه الإعلاميون من جهة أخرى .

ووجد “حذيفة” تضامناً إسفيرياً كبيراً من قبل الأشخاص المقربين له، حيث وضع عدد من أصدقائه صورة معلقين على خبر الإيقاف ومعبرين عن إستيائهم وعدم تقبلهم لما حدث له بل، وصفوا هذا القرار بالظلم خاصة وأنه من الوجوه التي أصبحت مألوفة في الشاشة الزرقاء .

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وأستطاع وبحسب صحيفة مصادر، تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من خلال أدائه السلس، وظل البعض في حيرة كبيرة ويتساءلون عما إذا كان قد فصل نهائياً من القناة أم تم إيقافه من هذه البرامج سابقة الذكر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)