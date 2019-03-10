تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأحد أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.
وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الطائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX" رقم الرحلة ET- AVJ تحطمت اليوم قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد.
وأقلعت الطائرة في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.
وذكرت الشركة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية ولم تتوفر لحد الآن أي معلومات حول الضحايا أو ما إذا كان هناك ناجون من هذه الكارثة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة ركاب إثيوبية متوجهة إلى كينيا على متنها 157 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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