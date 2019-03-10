كيف تستغل قطر السودان لتجديد الأزمة الخليجية؟ (تقرير)

ظهر في الأيام الأخيرة محاولات من قطر لتجديد أزمتها الخليجية من خلال السودان، وذلك بنشر أخبار كاذبة تخص السودان والرباعي العربي.

وفاجأت قناة الجزيرة، الرأي العام السوداني وهي تبث أمس الأول خبراً عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، برئيس الموساد الإسرائيلي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد الشهر الماضي.

وبثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي إنعقد الشهر الماضي .

وسارع الجهاز لإصدار بيان أكد عبره أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية، ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة، وتدعي إلتزامها بها.

ويقول مراقبون، تدليلًا على كذب "الجزيرة" ورغبتها في غعادة طرح الأزمة الخليجية، إن إذا سلمنا بأن لدى قوش رغبة للقاء مدير الموساد، وطالما أن الجزيرة أشارت إلى أن الاجتماع نظم بتسهيل من وسطاء مصريين بدعم من السعودية والإمارات، فإن المكان الأنسب لهذا اللقاء هو مدينة شرم الشيخ المصرية، لأن قوش بإمكانة أن يغادر لمصر ويعود بعد سويعات دون أن يعلم بمهمته حتى من هم في مكتبه.

وتابعوا: "من الضروري الربط بين الجهة التي بثت الخبر وهي قناة الجزيرة التي تحتضنها قطر وبين الجهات التي قيل إنها نظمت لقاء قوش (وسطاء مصريون بدعم من السعودية والإمارات) وهنا تبرز الأزمة الخليجية برأسها، ومعلوم أن قوش عندما كان عضواً بالبرلمان نصح قطر بالانصياع الى متطلبات الأمن القومي الخليجي، وقال بشأن الأزمة الخليجية : موقفنا يجب أن يكون صلباً ومؤيداً للرياض وأبو ظبي، فنحن نعمل لتحالف مشترك لمواجهة إيران، وموقفنا لا ينفصل عن هذا التحالف".

ونفى جهاز الأمن والمخابرات في السودان، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن لقاء تم بين مدير جهاز الأمن السوداني مع رئيس الموساد الإسرائيلي على هامش قمة ميونخ للأمن خلال الشهر الماضي.

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وجاء في بيان صحفي لجهاز الأمن والمخابرات في السودان أن ما تم تناوله على وسائل اعلام، يوم الجمعة عن لقاء لمدير جهاز الامن والمخابرات السوداني برئيس الموساد الاسرائيلي عار من الصحة تماما.

وجاء في بيان من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني: "بثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي".

وأردف: "كان بإمكان القناة أن تتحري أن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب وإلتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية.

وأكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ختام بيانه أنه يظل ملتزما بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء او أن تستعين بأحد أو أن تمضي في إتجاه مغاير لمبادئها وسياستها الخارجية الواضحة.ودون أن تفلح مثل هذه التسريبات المتكررة في شق صف القيادة أو إثنائها عن واجباتها الوطنية.