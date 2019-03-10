حمدون يكشف حقيقة مفاوضات المريخ

نفى أحمد الرشيد حمدون، مدافع حي العرب بورتسودان، وجود أي مفاوضات مع المريخ، للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة.

وقال حمدون في تصريحات صحفية، إن اللعب للمريخ حلم يتمناه أي لاعب، إلا أن ما يتم تداوله بشأن وجود مفاوضات معه عار تمامًا من الصحة.

كان يامن الزلفاني، مدرب المريخ، رشح حمدون، ضمن 3 لاعبين للانضمام إلى صفوف الفريق.

وأشاد المغربي خالد هيدان، مدرب حي العرب، بحمدون مؤكدًا أنه إضافة حقيقية لمن يكسب خدماته من فرق القمه.

وأكد أنَّ اللاعب يمتاز باللياقة البدنية العالية، ويجيد التوازن بين الأدوار الدفاعية، والهجومية، والانضباط التكتيكي لكل الخطط إضافة إلى أنه لاعب حماسي، وصاحب وروح مرحة مع اللاعبين.