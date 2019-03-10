أعلن المتحدث العسكري السابق للنائب الأول للرئيس تعبان دينق تشكيل حركة مسلحة جديدة تحمل اسم (جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة)، وتهدف إلى الإطاحة بنظام جوبا الحاكم، بحسب ما جاء في البيان التأسيسي للجبهة . ونصب العميد ديسكون قلواك جوك، نفسه رئيساً وقائداً عاماً للجبهة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة مسلحة تخطط للإطاحة بسلفا كير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.