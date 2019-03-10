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البنك المركزي الصيني لم يعد يتدخل فى سوق النقد الأجنبي

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قال محافظ البنك المركزى الصينى اليوم الأحد إن البنك توقف عن التدخل فى سوق النقد الأجنبى، وإن سعر صرف اليوان ليس مبعث قلق أساسى عند وضع السياسة النقدية.

وقال يى قانغ محافظ بنك الشعب الصينى، فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع السنوى للبرلمان، إن الصين لن تستغل أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة فى الخلافات التجارية.

وأضاف يى أن الصين ستبقى اليوان مستقرا وستواصل الانفتاح المالى بكل تصميم وفقا لجدولها الزمنى ومتطلبات الإصلاح.

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