البنك المركزي الصيني لم يعد يتدخل فى سوق النقد الأجنبي

وقال يى قانغ محافظ بنك الشعب الصينى، فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع السنوى للبرلمان، إن الصين لن تستغل أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة فى الخلافات التجارية.
وأضاف يى أن الصين ستبقى اليوان مستقرا وستواصل الانفتاح المالى بكل تصميم وفقا لجدولها الزمنى ومتطلبات الإصلاح.
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