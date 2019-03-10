ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه السوداني

ينشر "اخبار الخليج 365 365"، أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي (السوداء)اليوم الأحد الموافق ١٠/٣/٢٠١٩ الدولار الأمريكي 73 جنيه سوداني الريال السعودي 19.10 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 21 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 80.18 جنيه سوداني Advertisements الجنيه الاسترليني 92.25 جنيه سوداني الجنيه المصري 4 جنيه سوداني الريال القطري 19.70 جنيه سوداني

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