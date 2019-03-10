مدينة الرياض تشهد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها الـ65 نهار اليوم الأحد بالرياض. ويترأس الاجتماع الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد ونائبه محمد روراوة وعبد الخالد مسعود وكافة أعضاء اللجنة. وسيطلع الاجتماع على التقارير الإدارية والفنية الخاصة بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الأولى المقبلة والتي ستقدمها اللجنة المنظمة. Advertisements بالإضافة إلى اعتماد تشكيل عدد من اللجان، ومناقشة برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية. وكانت بطولة كأس زايد للأندية الحالية حققت نجاحاً كبيراً في ظل التنافس القوي بين الأندية العربية الكبرى على الجائزة المالية الضخمة المقدمة من الاتحاد والبالغ قدرها 7 ونصف مليون دولار. وتستضيف مدينة العين الإماراتية نهائي البطولة في نسختها الحالية حيث يُقام النهائي في الثامن عشر من أبريل المقبل بملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

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