جامعة الضعين تنذر طلابا انتقدوا الإدارة

أجبرت إدارة جامعة الضعين بشرق دارفور عدد من الطلاب على كتابة تعهدات وإنذارات على خلفية توجيه الطلاب انتقادات حادة للإدارة في منصات التواصل الاجتماعي، الشيء الذي جعل إدراة الجامعة تستدعي أولياء الأمور لممارسة الضغط على الطلاب والطالبات لكتابة تعهدات بعدم انتقاد الإدارة في المستقبل.

وقال أحد الطلاب حسب “دارفور24” إن إدارة جامعة الضعين تتعامل مع الطلاب بأبوية كأنهم طلاب في مدرسة ثانوية، مضيفاً “كتبت مع آخرين منشورات على قروب في الفيس بوك تناولنا فيها ما اعتبرناه تقصيرا من الإدارة مثل غياب الدكاترة المتكرر وقصر زمن السمستر بجانب تعيين محاضرين بمستوى علمي ضعيف”.