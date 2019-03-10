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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأحد” إن وزارة المالية شكّلت لجنة رفيعة المستوى من خبراء ومختصين لدراسة مآلات الأوضاع الاقتصادية ومعالجة شح السيولة جذريًا بعد أن حققت السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة مردودًا دون الطموح.
وأشارت الصحيفة إلى أن المالية تدرس حاليًا ثلاثة خيارات لمعالجة أزمة السيولة بصورة جذرية، أول تلك الخيارات طباعة مزيد من الأوراق المالية داخليًا وخارجيًا بالتركيز على طباعة فئات الـ”10″ جنيهات، والـ”20″ جنيهًا التي يصعب تخزينها، رغم أن هذا الخيار يكبد البلاد خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الورق والحبر المستخدم في طباعة العملات على أن توفر الحكومة مبلغ”120″ مليون دولار لتأهيل وصيانة مطابع العملة.
كانت هذه تفاصيل خبر “3” خيارات على الطاولة..وزارة المالية تدرس تغيير العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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