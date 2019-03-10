“أنصار الله” تدك تجمعات التحالف السعودي بصاروخ باليستي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة أنصار الله ، اليوم الأحد، قصف تجمعات للجيش اليمني المدعوم من التحالف، بصاروخ باليستي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
سبوتنيك. وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة أنصار الله، إن “القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدرP-1 الباليستي على تجمعات للجيش اليمني في صحراء ميدي”.
ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية التابعة للجماعة، تأكيده “بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش اليمني إثر استهداف تجمعهم في صحراء ميدي بصاروخ بدرP-1 الباليستي”.
ويعد القصف الصاروخي لـ”أنصار الله” هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الأحد الماضي، إطلاق صاروخ بدرP-1 مماثل على تجمعات للجيش اليمني في صحراء ميدي، كانت تستعد لتنفيذ زحوفات، أعقبه الأربعاء الماضي الإعلان عن إطلاق صاروخ من ذات النوع على تجمعات عسكرية يمنية في المنطقة نفسها.
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