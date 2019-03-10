إلقاء القبض على طالب نشر فيديو “مفبرك” عن إمتحانات الشهادة

الخرطوم

ألقت السلطات الأمنية القبض على ناشر فيديو “مفبرك” يحوي صورا لطلاب يقومون بحل امتحان الشهادة من الكتب ويتحدثون مع بعضهم، دون وجود مراقب داخل الحجرة .

وأسفرت تحريات السلطات الأمنية عن القبض على ناشر الفيديو وهو الطالب (ص.أ.أ) يسكن بحي الدرجة الرابعة بمدينة نيالا، والذي يجلس للإمتحانات بمركز إحدى المدارس النموذجية.

وأقر الطالب المتهم خلال إستجوابه بأنه ناشر الفيديو وأن زميله (ص) يسكن بنفس الحي ، هو من قام بالتصوير أثناء الإمتحان التجريبي في فبراير الماضي، وليس خلال إمتحانات الشهادة السودانية الجارية حاليا.

وذكر الطالب المتهم أنه نشر الفيديو فقط لينال أكبر عدد من الإعجابات على الفيس بوك، وأنه لم يكن لديه أي هدف آخر.