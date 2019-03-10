الفاتح عزالدين:خطاب البشير عبورآمن للوطن من أزماته

(سونا)-أكد الفاتح عزالدين المنصور رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني عضو المكتب القيادي للحزب أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير للأمة يمثل عبور آمن للوطن من أزماته الحالية بعيداً عن الحروب والنزاعات التي خطط لإشعالها أعداء السودان، مجدداً تأييد المؤتمر الوطني لمبادرة الرئيس وقراراته الأخيرة، مبيناً أنه ليس هناك منتصر أومهزوم في القضايا الوطنية وأن لا بديل للحوار إلا الحوار.

وأضاف د.الفاتح – لدى مخاطبته أمس المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمحلية أمدرمان في دورة انعقاده الخامسة تحت شعار (نحو أمة منتجة) بحضور البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني عضو المؤتمر وكامل مصطفى الأمين رئيس الحزب بولاية الخرطوم والمهندس نصرالدين علي إدريس رئيس المؤتمر الوطني بمحلية أمدرمان وحشد من قيادات وعضوية الحزب بولاية الخرطوم ومحلية أمدرمان وممثلين لعدد من الأحزاب والقوى السياسية بالمحلية – أضاف أن حالة الطوارئ مصوبة مباشرة للحفاظ على الأمن الاقتصادي وحمايته من المخربين ومجابهة العمل الممنهج لتدميره، موضحاً أن المرحلة السياسية القادمة من تاريخ السودان لاحجر فيها على أحد، وأن المؤتمر الوطني يمد يده للجميع مفتوح القلب والفكر لقيادة حوار سقفه الوطن، داعياً الجميع للإعلاء من قيم الانتماء للسودان وجعله فوق الانتماءات الحزبية والقبلية والجهوية .

ودعا الفاتح عزالدين أعضاء وقيادات المؤتمر الوطني للتصدي والدفاع عن الحزب ضد الحملة التي تدار لتشويهه من داخل وخارج السودان عبر الأسافير وشرح إنجازاته للجميع على كافة مستويات الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والطرق والجسور، مؤكداً أن المؤتمر الوطني حزب عملاق كتابه الوطني ناصع البياض ويجب على جميع أعضائه رفع رؤوسهم عالية.

ومن جانبه جدد كامل مصطفى الأمين رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم إسناد الحزب لموجهات خطاب رئيس الجمهورية الأخير، مبيناً أنه سيكون للحزب وشركائه من الأحزاب الأخرى سهم كبير في تحقيق واستكمال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق والعمل على قيادة حوار مثمر وبناء مع كافة القوى السياسية والإعلاء من قيم الولاء للوطن فوق أي ولاء آخر.

وأوضح كامل مصطفى أن مؤتمرات بناء الحزب بولاية الخرطوم هدفت لتحقيق التواصل مع كافة العضوية في قطاعات الشباب والطلاب والمرأة ورموزه وقياداته وتحقيق وحدة صفه ومن ثم التواصل مع القوى السياسية الأخرى وقيادة مبادرات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية داخل ولاية الخرطوم.

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وشدد رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم على ضرورة التعرف على مدى تحقيق الأهداف خاصة شعار أمة منتجة، ومراعاة التحديات السياسية والاقتصادية والفكرية التي تواجه الحزب خلال المرحلة المقبلة في دورته الجديدة التي يستشرفها الآن .

وعلى صعيد متصل؛ أبان المهندس نصرالدين علي إدريس رئيس المؤتمر الوطني بمحلية أمدرمان أن الحزب نجح في عقد 213 مؤتمر شعبة أساس بالمحلية؛ بحضور بلغ 71.219 عضوا بنسبة حضور بلغت 76% وعقد 15 مؤتمر منطقة بحضور بلغ 3.937 عضوا بنسبة حضور 100% وصعد لمؤتمر المحلية 700 عضو، مؤكدًا أن عضوية المؤتمر الوطني بأمدرمان متحدة على قلب رجل واحد خلف قيادة الحزب بالمركز وولاية الخرطوم.

وأكد الهادي حسن عبدالجليل ممثل القوى السياسية أنهم متفائلون بقرار رئيس الجمهورية بأنه سيقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية السودانية وقراره بأن تشكل الحكومة القادمة من أهل الكفاءات والمقدرات وأن لا تخضع للمحاصصات الحزبية والقبيلة والجهوية، موضحاً أن السودان وطن يسع الجميع، ويجب أن تتراضى كل الأحزاب وتتعايش مع بعضها البعض وتجعل رايات الوطن فوق كل راية حزبية، مؤكداً دعمهم الكامل لقرارات الرئيس الأخيرة.

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