ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 10 مارس 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 10 مارس 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

عناوين صحيفة الجوهرة الرياضية:

لحساب الجولة الخامسه لمجموعات الكونفدراليه ، الهلال” يصارع “الاسانتي ” في قلب كوماسي

-الازرق ” يختتم مناوراته بحصه حماسيه ، اصرار وعزيمه لخطف الانتصار ، والصحافه الغانيه تشعل النزال

-الكوكي” يعتمد تشكيله انتحاريه ..يؤكد : نلعب للانتصار والترشح من كوماسي ، واكونور: المواجهه صعبه ونستهدف الفوز

-الهلال “يحسم صفقه نجم الامل سليم ، المريخ يحسم قضيه سومانا والسماني ..ومنتخبنا الاولمبي يواجه نظيره الجنوب سوداني

-تدرب تحت زخات المطر الهلال يختتم مناورته بتدريب رائع استعداد للاشانتي

-توجيهات صارمه من التونسي للاعبين

-الكوكى يختار أصلب ” العناصر واكثرها جاهزيه ، هلال السودان ينازل الاشانتي كوتوكو لتأمين بطاقة الترشح

-الطريفي يتفائل ويشيد بجديه الأبطال

-مدير المكتب التنفيذي بالهلال يلحق البعثه

-رئيس الهلال يغادر لدبي لمهمة خاصه ..الجاليه السودانيه تدعم الهلال امام الاسانتي

-مؤتمر صحفي : نبيل الكوكي : أعرف الاشانتى جيدا ولا انتظر المباراة الاخيرة

-في تصريحات خاصه لاذاعه FM Oyerepa قبل نزال اليوم الجنرال صلاح :

لانخشى الاسانتي والمباراه الحكم بيننا .

شارليس اكونور : المباراه صعبه ونطمح لتحقيق الفوز

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الصدى

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