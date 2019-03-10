الهلال السوداني يستهدف التأهل أمام الأشانتي الغاني

الخرطو: باج نيوز

يتطلّع الهلال السوداني عندما يحّل ضيفًا على الأشانتي الغاني في السادسة بتوقيت السودان مساء اليوم”الأحد” إلى تحقيق فوزٍ ثانٍ من أجل تأكيد جدارته وصدارته للمجموعة الثالثة في بطولة الكنفدرالية.

ويملك”الأزرق” في رصيده سبع نقاط بعد الفوز في جولتين أمام زيسكو الزامبي والأشانتي الغاني وتعادلٍ وحيد أمام زيسكو في ملعبه.

ولن يكون طريق الهلال إلى نيل ثلاث نقاط جديدة بأمر يسير إذا لم يعّد الجهاز الفني الخطة المثالية لتحقيق الهدف.

ومنذ الفراغ من مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي في المرحلة الرابعة عمل الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي على وضع برنامج إعدادي شمل أداء عددًا من التدريبات بغانا.

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ويفقد الهلال في مباراة اليوم أربعة لاعبين بقيادة السمؤال ميرغني، صهيب الثعلب، إدريسا أمبومبو ونزار حامد وذلك لعدم الجاهزية، لكّن الجهاز الفني أعّد العناصر البديلة بالشكل المطلوب.

ومن المنتظر أن يدفع التونسي نبيل الكوكي بكلٍ من جمال سالم، أطهر الطاهر، إيمانويل، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بوبكر ديارا، شرف الدين شيبوب، وليد الشعلة، محمد موسى الضي.

أمّا الطرف الآخر، فيطمح إلى الفوز على الهلال من أجل الإبقاء على آماله كبيرة في الترقي إذ يملك الأشانتي الغاني في جعبته ست نقاط.

ويسعى الفريق الغاني إلى الثأر من الهلال في مباراة اليوم بعد الخسارة في المرحلة الأولى بهدف دون رد.

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